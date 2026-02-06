REGIONE VENETO* : «OPERAZIONE GUARDIA DI FINANZA DI VENEZIA, IL PLAUSO DEL PRESIDENTE STEFANI»

19.00 - venerdì 6 febbraio 2026

**Operazione Guardia di Finanza di Venezia, il plauso del Presidente Stefani**

Venezia, 6 febbraio 2026 – “Grande professionalità e notevole capacità investigativa si sono dimostrate ancora una volta, nell’ambito di un’indagine su false fatturazioni, la chiave che ha consentito alle Fiamme Gialle di Venezia e alla Magistratura inquirente di arrivare al sequestro di beni e valori, per un importo di oltre 8 milioni di euro, a carico di alcune decine di imprenditori tessili di origine asiatica operanti nel Veneto e in altre regioni.

Esprimo soddisfazione per il risultato raggiunto e mi congratulo per il successo dell’operazione con il personale del Nucleo Operativo Metropolitano di Mestre e degli altri reparti impiegati oltre che con la Procura di Venezia”.

Queste le parole del presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, appresa la notizia dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza veneziana che ha scoperto un flusso di denaro nel Veneto e in tutta Italia grazie ad un’organizzazione specializzata nella sistematica emissione di migliaia di fatture contraffatte.

“Quanto è emerso dalla ricostruzione dei flussi telematici non è solo una frode di grandi dimensioni – prosegue Stefani – è anche un danno alla massima parte di imprenditori, operatori e cittadini che ogni giorno svolgono onestamente il loro lavoro, assumendosene gli oneri, non di rado anche in situazione di difficoltà.

Anche per questo una così ragguardevole indagine merita un plauso”.