REGIONE LOMBARDIA * : «LAVORO. LA LOMBARDIA ‘FA GOL’, LUNEDÌ (ORE 11) CONFERENZA STAMPA MINISTRO CALDERONE, PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE TIRONI SU RISULTATI RAGGIUNTI DA MISURE PER FAVORIRE OCCUPAZIONE»

19.00 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

I risultati raggiunti dalla Lombardia con il programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), principale azione di riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono stati particolarmente significativi.

Li illustreranno in conferenza stampa lunedì 9 febbraio a Palazzo Lombardia il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi.

La conferenza stampa si terrà alle ore 11, presso Palazzo Lombardia in piazza Città di Lombardia, 1 a Milano, ingresso N1, Sala stampa, 11° piano.

