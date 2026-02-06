FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «OLIMPIADI,APREA (FI): “CITIUS, ALTIUS,FORTIUS, COMMUNITER: A MILANO-CORTINA LA GENERAZIONE Z SI MISURA CON LA SFIDA OLIMPICA”»

18.45 - venerdì 6 febbraio 2026

Olimpiadi,APREA (FI): “Citius, altius,fortius, communiter: A Milano-Cortina la Generazione Z si misura con la sfida olimpica”

“Ai giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 molti giovani prodigi della “Generazione Z” si preparano alla loro sfida più grande. Fin dalla loro istituzione a Chamonix 1924, i giochi olimpici invernali hanno rappresentato un palcoscenico per i giovani talenti emergenti di diversi sport che hanno conquistato la ribalta e si sono presentati al mondo.Con la Cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, l’attenzione si sposta da oggi sul prossimo gruppo in arrivo: giovanissimi atlete e atleti selezionati con prestazioni eccezionali nelle discipline dallo snowboard allo sci acrobatico, dal salto con gli sci al pattinaggio di velocità e all’hockey sul ghiaccio.

A tutti costoro che rappresentano l’eccellenza assoluta dello sport mondiale, Milano-Cortina ha affidato il motto “più veloci, più in alto, più forti. Insieme” come un impegno e un orizzonte. Certamente conosceremo i ragazzi della “Generazione Z” più talentuosi del mondo non solo per i risultati raggiunti, ma anche per la disciplina, il sacrificio e la passione che li hanno condotto fin qui.

In queste Olimpiadi affronteranno la sfida di superare i limiti del corpo, ma soprattutto daranno forma ad un’idea di competizione che, come ha detto il Presidente Mattarella, unisce, costruisce comunità e diventa un messaggio universale.

E allora, auguriamo ai giovani campioni di correre più veloce, di salire più in alto, di cercare di essere più forti e di farlo sempre insieme agli altri, perché la loro impresa sarà davvero olimpica se avrà contribuito a qualcosa di più grande di loro. L’Italia è con voi ragazzi, Forza!”. Così in una nota Valentina Aprea, Responsabile del Dipartimento Istruzione di Forza Italia.