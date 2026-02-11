REGIONE VENETO* : «OLTRE 750 MILA EURO DAL PNRR PER LA TRANSIZIONE DIGITALE E LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE»

16.01 - mercoledì 11 febbraio 2026

Oltre 750 mila euro di risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per rafforzare la trasformazione digitale della Regione e semplificare l’accesso ai servizi pubblici per cittadini e imprese. È quanto prevede la variazione al bilancio di previsione 2025-2027 per l’esercizio 2026, approvata dalla Giunta regionale insieme al documento tecnico di accompagnamento.

“Con questo provvedimento – dichiara l’assessore al Bilancio e all’Agenda digitale Filippo Giacinti – diamo un nuovo impulso alla digitalizzazione dei servizi pubblici, puntando su interventi concreti che semplificano le procedure, riducono i tempi amministrativi e migliorano l’esperienza di cittadini e imprese. La trasformazione digitale non è solo un obbligo legato alle scadenze del PNRR, ma un obiettivo strategico per rendere la Pubblica Amministrazione più efficiente, interoperabile e vicina ai bisogni reali del territorio”.

Le risorse assegnate riguardano due interventi strategici della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” del PNRR.

In particolare, 395.646 euro sono destinati all’attuazione della misura “Piattaforma Digitale Nazionale Dati – Integrazione IT Wallet”, nell’ambito dell’investimento dedicato a dati e interoperabilità attraverso la piattaforma Lizard promossa dalla Regione. L’obiettivo è favorire l’integrazione del portafoglio digitale nazionale con i sistemi regionali, per consentire un accesso più semplice e sicuro ai servizi pubblici e ai documenti digitali, nel rispetto del principio del “once only”, che evita a cittadini e imprese di dover fornire più volte le stesse informazioni alle amministrazioni.

Ulteriori 355.240 euro sono invece finalizzati alla digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE, attraverso l’adeguamento delle piattaforme informatiche alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità. L’intervento consentirà di rendere pienamente digitali e integrati i flussi informativi tra gli Sportelli Unici per le Attività Produttive, gli Sportelli Unici per l’Edilizia e gli altri enti coinvolti nei procedimenti, semplificando e velocizzando le pratiche amministrative a beneficio di imprese, professionisti e cittadini.

“Questi investimenti rappresentano un passaggio fondamentale verso una Pubblica Amministrazione più moderna: riducendo la burocrazia, aumentiamo la trasparenza e miglioriamo la qualità dei servizi. Sebbene il PNRR stia arrivando alla sua fase conclusiva (la scadenza finale è il 2026), – conclude Giacinti – la regione sta continuando a reperire e utilizzare fondi provenienti dal proprio bilancio regionale”.