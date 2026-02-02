REGIONE VENETO* : «NUOVI COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO A PADOVA, TREVISO, ROVIGO E VICENZA. LE CONGRATULAZIONI DEL PRESIDENTE STEFANI»

18.00 - lunedì 2 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Rivolgo i miei più sentiti auguri di buon lavoro a Ermanno Andriotto, Silvio Pagano, Donato Fabbricatore e Mirko Mattiacci, nominati rispettivamente comandanti provinciali dei vigili del fuoco di Padova, Treviso, Rovigo e Vicenza. Il Corpo dei Vigili del Fuoco svolge ogni giorno un ruolo fondamentale per la sicurezza dei cittadini e delle comunità, con competenza, dedizione e coraggio”.

Lo ha sottolineato il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, alla notizia del cambio al vertice dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco in Veneto.

A Padova, Ermanno Andriotto subentra a Giuseppe Lomoro, destinato a guidare il comando di Verona; a Treviso, Silvio Pagano prende il posto di Cristiano Cusin; a Rovigo, Donato Fabbricatore succede ad Alessandra Bascià, trasferita al comando di Udine; a Vicenza, Mirko Mattiacci assume il comando in sostituzione di Giuseppe Costa.

Il presidente Stefani ha inoltre sottolineato la piena disponibilità della Regione alla collaborazione istituzionale, confermando il sostegno alle attività e ai progetti del Corpo dei Vigili del Fuoco in tutto il Veneto, per rafforzare la sicurezza e l’efficienza dei soccorsi sul territorio.