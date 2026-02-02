FDI – FRATELLI D’ITALIA: «PNRR. BALDELLI (FDI): DAL NO ALLA PROROGA ALLA RACCOLTA FIRME, PD RIVEDE LA LINEA»

18.00 - lunedì 2 febbraio 2026

“Il Partito Democratico è passato in pochi mesi dal dare lezioni di puntualità e rigore sul PNRR a mettere in scena una giravolta politica che ne certifica la totale mancanza di credibilità. Fino a ieri Paolo Gentiloni e i vertici dem bollavano ogni ipotesi di proroga come impraticabile, accusando chiunque sollevasse dubbi di “irresponsabilità”.

Oggi, invece, l’eurodeputato Matteo Ricci promuove raccolte firme per ottenere diciotto mesi di rinvio. La scadenza del 2026, per anni definita dal Pd “scolpita nella pietra” — ma solo quando serviva attaccare gli avversari — diventa improvvisamente un ostacolo da abbattere.

È l’ennesimo cambio di direzione, tardivo, di un partito che ha trasformato la coerenza della linea politica in un optional, scoprendo solo ora che la realtà avrebbe fatto difficoltà a seguire i tempi decisi sulla carta proprio con i governi Conte e il Pd”.

Lo dichiara Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia.