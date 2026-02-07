REGIONE TOSCANA * :«IL DIALOGO CON I CITTADINI»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
“Chiedilo a me”, la Regione dialoga con i cittadini: martedì 3 febbraio conferenza stampa
Partecipano il presidente Giani, l’assessora Manetti e l’assessore Lenzi
“Chiedilo a me” è l’assistente virtuale che, con un supporto personalizzato, aiuta i cittadini toscani a interloquire con la Regione e scoprire con più facilità tutte le opportunità che essa offre.
Lanciato ad ottobre 2025 all’interno della piattaforma me.toscana.it, “Chiedilo a me” arricchisce ora il suo catalogo di servizi e la mole di informazioni disponibili per gli utenti.
Gli sviluppi di “Chiedilo a me” saranno al centro di una conferenza stampa che si terrà martedì 3 febbraio alle 12.30 nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze (piazza Duomo 10). Parteciperanno il presidente Eugenio Giani, l’assessora all’editoria e alla comunicazione Cristina Manetti, l’assessore all’innovazione digitale Alberto Lenzi.