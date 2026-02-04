REGIONE TOSCANA * :«IL BALLETTO DI TOSCANA HA UN NUOVO DIRETTORE: MANCINI RICEVE GLI AUGURI DI MANETTI»

13.30 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Congratulazioni a Giorgio Mancini, nuovo direttore artistico del Nuovo balletto di Toscana, e auguri di buon lavoro per un incarico di alto valore artistico e culturale, che segna per lui un importante ritorno a Firenze”. A dirlo l’assessora alla cultura Cristina Manetti, sottolineando come il Nuovo balletto di Toscana rappresenti “una delle realtà più autorevoli della danza contemporanea italiana, capace negli anni di coniugare ricerca coreutica, qualità della produzione e apertura internazionale”.

Manetti rivolge inoltre “un sentito ringraziamento a Philippe Kratz per il lavoro svolto durante il suo mandato, che ha contribuito in modo significativo alla crescita artistica e al consolidamento del prestigio della compagnia”, augurando al Nuovo balletto di Toscana “di proseguire nel proprio percorso di sviluppo e innovazione culturale”.