REGIONE TOSCANA * :«I CARABINIERI FORESTALI, PRESIDIO FONDAMENTALE A DIFESA DELL’AMBIENTE: PRESENTATI I RISULTATI DEL 2025»

18.00 - lunedì 9 febbraio 2026

**Carabinieri Forestali, presentati i risultati del 2025. Giani: “Presidio fondamentale a difesa dell’ambiente”**

Il Comando dei Carabinieri Forestali della Toscana ha presentato i risultati operativi del 2025, conseguiti nella nostra regione grazie al lavoro di tutti i gruppi che operano nelle singole province. All’illustrazione, da parte della comandante Cinzia Gagliardi, dell’attività sul campo che consta di oltre 72 mila controlli, ha partecipato il presidente Eugenio Giani che ha ringraziato il Corpo per l’attività svolta e per l’importante sinergia in essere con la Regione Toscana.

“Faccio i complimenti ai Carabinieri Forestali in Toscana, alla generale Cinzia Gagliardi, per un lavoro costante, metodico e di grandissima efficacia, in una regione che è orgogliosa di avere la più ampia superficie di foreste e di boschi fra le 20 regioni italiane”, ha detto Giani. “Per la tutela e la vigilanza, il lavoro in sinergia fra gli operatori della Regione e il corpo dei Carabinieri Forestali è indispensabile, insieme alla funzione fondamentale di tutela della biodiversità. Pensate a ciò che significa anche storicamente il loro ruolo, nei diversi ambienti e paesaggi del vario e ampio territorio della Toscana”, ha concluso Giani.

Per quanto riguarda le sinergie tra Carabinieri Forestali e Regione Toscana è stato ricordato come sia in vigore, dopo il recente rinnovo triennale, la convenzione tra Regione e Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l’impiego delle unità dei Carabinieri Forestali nell’ambito di alcune materie di competenza regionale, tra cui: la vigilanza e il controllo per la tutela forestale, la prevenzione degli incendi boschivi, l’attività faunistico venatoria, la pesca dilettantistica e la pesca in mare.