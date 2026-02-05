REGIONE LOMBARDIA * : «TRASPORTI, INAUGURATO IL NUOVO SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE ALLA STAZIONE DI MILANO ROGOREDO. ASSESSORE LUCENTE: LUOGO STRATEGICO PER MOBILITÀ»

08.01 - giovedì 5 febbraio 2026

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, è intervenuto questa mattina all’inaugurazione del rinnovato sottopasso ciclo-pedonale della stazione di Milano Rogoredo, nell’ambito del progetto ‘Trame di futuro’.

Il progetto, realizzato da Saipem con il collettivo artistico Orticanoodles e gli studenti dell’Istituto Albe & Lica Steiner e in collaborazione con il Municipio 4 di Milano, ha previsto la realizzazione di un murale, la pulizia delle pavimentazioni, la tinteggiatura e l’installazione di nuovi corrimano, in un’area a ridosso della nuova Arena Santa Giulia.

“Il rinnovato sottopasso – ha detto Lucente – regala alla comunità e a tutti i cittadini un luogo finalmente strategico per la mobilità ciclo-pedonale, un nodo di connessione tra quartieri, servizi e trasporto pubblico.

In una zona complessa come Rogoredo, proprio alla vigilia dell’inizio dei Giochi Olimpici, ridiamo luce a luoghi troppo spesso trascurati.

Da sempre, Regione Lombardia crede in progetti che coniugano servizi ai cittadini e sicurezza nella vita quotidiana, un impegno rinnovato nel garantire la legalità anche in aree spesso definite ‘di nessuno’ come le periferie e le zone circostanti alle stazioni ferroviarie”.