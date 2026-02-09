REGIONE LOMBARDIA * : «CASA LOMBARDIA. OGGI PRESIDENTE FONTANA E SOTTOSEGRETARIO PICCHI A EVENTO ‘SPORT MOVIES E TV – TOGETHER FOR THE GAMES’»

11.01 - lunedì 9 febbraio 2026

In occasione dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026 è in programma un evento speciale per oggi, lunedì 9 febbraio, promosso da Regione Lombardia con Ficts (Federazione internazionale del cinema e della televisione sportiva) guidata dal professor Franco Ascani a ‘Casa Lombardia’ (piazza Città di Lombardia).

All’iniziativa intitolata ‘Sport Movies & Tv – Together for the Games’ intervengono il presidente della Giunta regionale Attilio Fontana e il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani Federica Picchi.

È prevista anche la presenza dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso.

Durante l’evento il conferimento di alcuni riconoscimenti.

Tra questi la Guirlande d’Honneuer e il Premio speciale a Khunyng Patama Leeswadtrakul, imprenditrice thailandese membro CIO e presidente della Commissione Cultura e Patrimonio olimpico del CIO e presidente dei Comitati Olimpici dell’Asia.

Sono presenti il membro del CIO presidente degli European Olympic Committees (50 Comitati) e olimpionico di pallanuoto Spyros Capralos, il ciclista italiano Francesco Moser, l’allenatore ed ex campione di pallavolo Ferdinando De Giorgi, i campioni olimpici Albero Cova e Igor Cassina e la campionessa olimpica di canottaggio 2020 Valentina Rodini.

– ore 16.30, ‘Casa Lombardia’ (piazza Città di Lombardia – Milano).