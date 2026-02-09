QUESTURA DI TORINO * : «LA POLIZIA DI STATO ARRESTA SPACCIATORE ALBANESE A VANCHIGLIETTA, SEQUESTRATI 1 CHILO DI COCAINA»

11.01 - lunedì 9 febbraio 2026

TORINO: LA POLIZIA DI STATO ARRESTA PER SPACCIO UN CITTADINO ALBANESE A VANCHIGLIETTA.

SEQUESTRATO QUASI UN CHILO DI COCAINA.

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese di quarantadue anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

A seguito di attività info-investigativa gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato, in zona Vanchiglietta, un’attività di spaccio portata avanti da un uomo residente nel quartiere.

Nel corso degli accertamenti i poliziotti rintracciavano l’uomo che, in compagnia di una donna, usciva dal proprio alloggio per salire su una autovettura posteggiata nelle vicinanze.

Sottoposti a controllo personale e domiciliare gli operatori rinvenivano 215 € in banconote di piccolo taglio e una busta, nascosta tra il riso sfuso, contenente quasi un kilo di cocaina, oltre a materiale da confezionamento, da taglio e a diversi involucri in plastica trasparente contenente la stessa sostanza stupefacente.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato sino alla sentenza definitiva.