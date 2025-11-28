PRC – PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA: «LIGURIA, RIFONDAZIONE: “CON LA MORTE DI STEFANO KOVAC SE NE VA UN PEZZO DI GENOVA E DELLA LIGURIA”»

15.00 - venerdì 28 novembre 2025

La morte di Stefano Kovac, Presidente Regionale Arci Liguria, lascia un vuoto profondo non solo nel mondo dell’associazionismo e del terzo settore, ma anche tra tutte le persone che ogni giorno si impegnano per una società più equa, solidale e libera dalle disuguaglianze. Stefano è stato davvero, nel senso più pieno del termine, un volto amico del nostro impegno comune: un compagno capace di creare unità, tessere legami e mettere in dialogo percorsi ed esperienze diverse, sempre guidato dai valori della giustizia sociale e dalla difesa dei più deboli.

Attraverso il suo lavoro quotidiano – come dimenticare il Genoa Social Forum – ha saputo rappresentare chi non ha voce, proteggere diritti troppo spesso ignorati e rafforzare quella rete di solidarietà che sostiene le nostre comunità. Il suo contributo ha accompagnato e sostenuto molte delle battaglie che portiamo avanti nei quartieri, nelle piazze e in tutti i luoghi dell’impegno politico e sociale.

Siamo vicini alle compagne e ai compagni genovesi e liguri dell’Arci; così come a tutte e tutti coloro che hanno condiviso con lui attività, lotte, discussioni appassionate e battaglie necessarie per l’uguaglianza e la dignità. Ma soprattutto vogliamo abbracciare la sua famiglia: i suoi figli e sua moglie Silvia, che con forza, amore e coraggio gli è stata accanto in ogni momento.

Jacopo Ricciardi

Segretario Regionale di Rifondazione Comunista Liguria

Gianni Ferretti

Segretario Provinciale di Rifondazione Comunista Genova