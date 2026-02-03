POLIZIA DI STATO * : «TIRATORI SCELTI GARANTISCONO SICUREZZA AI SITI OLIMPICI DI MILANO CORTINA 2026»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
I tiratori scelti della Polizia di Stato nei siti Olimpici – Milano Cortina 2026
Per la sicurezza delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 impiegati anche i tiratori scelti della Polizia di Stato.
Nati il 10 maggio 1975, oggi, i tiratori scelti sono una realtà consolidata, dislocata presso le principali Questure e negli scali aeroportuali.
Il loro elevato profilo professionale è costantemente alimentato da un addestramento continuo che impiega strumentazioni sofisticate all’avanguardia.
Questo impegno per l’eccellenza è ben riassunto nel loro motto latino: “Perfectio sine haesitatione” – Perfezione senza esitazione.
Il percorso formativo di questi specialisti culmina in un intenso corso di 12 settimane presso il Centro nazionale di specializzazione e perfezionamento nel tiro di Nettuno (Roma).
Qui, vengono affinate le loro capacità nel tiro di precisione con armi lunghe da fuoco, preparandoli a svolgere compiti di protezione a distanza di persone e obiettivi sensibili.
Numerosi sono gli eventi di rilievo in cui questi specialisti giocano un ruolo cruciale, garantendo la sicurezza in contesti delicati come, il recente Giubileo, le esequie di Papa Francesco, le visite di Capi di Stato e i Vertici G7 ed ora per le olimpiadi di Milano Cortina.
A piu di cinquant’anni dalla loro istituzione, i tiratori scelti della Polizia di Stato continuano a rappresentare un elemento di eccellenza e un presidio fondamentale per la sicurezza del Paese.