CARABINIERI * SANSEPOLCRO «I DUE UOMINI ARRESTATI CON 200 GRAMMI DI COCAINA, SEQUESTRATO IL CARICO DURANTE IL CONTROLLO STRADALE»

15.30 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Prosegue l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in Valtiberina, in provincia di Arezzo.

I Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno arrestato due uomini, residenti in provincia di Perugia, per detenzione ai fini di spaccio, sequestrando oltre 200 grammi di cocaina.

L’operazione è scattata durante un servizio di controllo alla circolazione stradale a Monterchi.

I militari dell’Arma hanno fermato una vettura con a bordo le due persone.

Il comportamento particolarmente nervoso dei due, ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo, mediante perquisizione veicolare e personale.

All’interno dell’auto è stato rinvenuto un involucro in cellophane contenente cocaina per un peso complessivo di oltre 200 grammi.

La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa di essere inviata al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti di Firenze per gli accertamenti di rito.

I due uomini sono stati arrestati in flagranza per violazione dell’articolo 73 del d.P.R. 309/90 e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, condotti presso la casa circondariale di Arezzo.

La suddetta comunicazione è fatta nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.

