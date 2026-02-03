CARABINIERI * SANSEPOLCRO «I DUE UOMINI ARRESTATI CON 200 GRAMMI DI COCAINA, SEQUESTRATO IL CARICO DURANTE IL CONTROLLO STRADALE»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Prosegue l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in Valtiberina, in provincia di Arezzo.
I Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno arrestato due uomini, residenti in provincia di Perugia, per detenzione ai fini di spaccio, sequestrando oltre 200 grammi di cocaina.
L’operazione è scattata durante un servizio di controllo alla circolazione stradale a Monterchi.
I militari dell’Arma hanno fermato una vettura con a bordo le due persone.
Il comportamento particolarmente nervoso dei due, ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo, mediante perquisizione veicolare e personale.
All’interno dell’auto è stato rinvenuto un involucro in cellophane contenente cocaina per un peso complessivo di oltre 200 grammi.
La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa di essere inviata al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti di Firenze per gli accertamenti di rito.
I due uomini sono stati arrestati in flagranza per violazione dell’articolo 73 del d.P.R. 309/90 e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, condotti presso la casa circondariale di Arezzo.
