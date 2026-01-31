PD – PARTITO DEMOCRATICO: «REPORT: SOLIDARIETÀ A RANUCCI, BASTA DELEGITTIMARE»

17.00 - sabato 31 gennaio 2026

“Basta. È ora di finirla con l’accanimento contro Sigfrido Ranucci e contro Report, il settimanale di giornalismo d’inchiesta di Rai Tre. È inaccettabile che un esponente politico come Maurizio Gasparri continui, giorno dopo giorno, a denigrare e attaccare il conduttore e autore di Report. Ed è altrettanto indecente che Il Giornale, diretto da Tommaso Cerno, pubblichi intercettazioni che Sigfrido Ranucci definisce “manipolate”, utilizzandole per accusare un giornalista del servizio pubblico di omofobia e di aver orchestrato una manovra contro il governo sul cosiddetto “affaire Sangiuliano”.

Siamo di fronte a un uso politico dell’informazione. I quotidiani riconducibili all’area di destra vengono usati come clava da settori della maggioranza. L’editore de Il Giornale, de Il Tempo e di Libero è un deputato della Lega di Matteo Salvini.

È tempo di affrontare con una legge il conflitto di interessi, perché c’è un sincronismo inquietante tra una parte della stampa e i partiti di governo, proprio contro chi fa il proprio dovere, cioè accendere i riflettori sul potere. Questo non è confronto democratico: è pressione, è intimidazione, è un tentativo di delegittimazione.

A Sigfrido Ranucci e alla redazione di Report va la nostra piena solidarietà. Difendere loro significa difendere la libertà di stampa, il diritto dei cittadini a essere informati e il ruolo del servizio pubblico in una democrazia”.

Così in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria nazionale del PD ed europarlamentare.