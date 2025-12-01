Popular tags:
PD – PARTITO DEMOCRATICO: «PD: OGGI ALLE 14 DELEGAZIONE IN VISITA A LA STAMPA»

14.30 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Oggi alle 14 una delegazione del Partito democratico, composta dal senatore Andrea Giorgis, dalla senatrice Anna Rossomando, dal segretario regionale del Piemonte, Domenico Rossi, e dalla presidente PD Piemonte, Nadia Conticelli, si recherà nella sede de La Stampa per portare al direttore, alla redazione, alle lavoratrici e ai lavoratori, la solidarietà e la vicinanza del Pd dopo l’aggressione e i danneggiamenti subiti nei giorni scorsi.

Atti che non hanno e non possono avere alcuna giustificazione e vanno condannati con forza.

Lo rende noto il Partito democratico.

