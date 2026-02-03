Popular tags:
PD – PARTITO DEMOCRATICO: «GIUSTIZIA: AL VIA DA PESCARA LA CAMPAGNA PER IL NO AL REFERENDUM CON SCHLEIN»

16.01 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Domani, mercoledì 4 febbraio, alle ore 17,30, nella sala consiliare del Comune di Pescara, Piazza Italia 1, partirà la campagna del Partito democratico a sostegno del No al referendum sulla giustizia.

Oltre alla segretaria Elly Schlein interverranno anche Daniele Marinelli, segretario regionale Pd Abruzzo, Carmen Ranalli, segretaria provinciale Pd Pescara; Carlo Costantini, candidato sindaco coalizione centrosinistra; Federica Marinucci, Comitato Società civile per il No; Sergio Della Rocca, Comitato Giusto dire No.

È la prima tappa del percorso che attraverserà tutto il Paese per informare e coinvolgere l’opinione pubblica sulle ragioni del No. Un’iniziativa fortemente intrecciata con il viaggio di ascolto che il Partito democratico ha avviato lo scorso fine settimana a Milano.

L’iniziativa sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube del Pd.

