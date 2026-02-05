PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «ORCHESTRA GIOVANILE DI FIATI DELL’EUREGIO: 60 TALENTI MUSICALI ALLA 10ª EDIZIONE»

11.50 - giovedì 5 febbraio 2026

“Europa in movimento, viaggio, incontro, trasformazione”: con questo il motto, l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino organizza anche quest’anno la settimana estiva dell’Orchestra giovanile di fiati dell’Euregio in collaborazione con le Associazioni di musica a fiato dei tre territori.

Fino a 60 giovani musicisti/e tra i 16 e i 30 anni provenienti dall’Euregio potranno partecipare e trascorrere dal 18 al 25 luglio una settimana all’insegna della musica e della convivialità: si comincerà con intense giornate di prove a Dobbiaco, per poi concludere con tre concerti dal 23 al 25 luglio in Tirolo, Alto Adige e Trentino.

Il presidente dell’Euregio e capitano del Tirolo Anton Mattle, e i presidenti delle Province autonome di Bolzano e Trento, Arno Kompatscher e Maurizio Fugatti, incoraggiano giovani talenti musicali di tutti e tre i territori a candidarsi.

L’Orchestra giovanile di fiati dell’Euregio celebra quest’anno la sua decima edizione.

In questi anni hanno partecipato molti giovani talenti emergenti appassionati di musica e, grazie ad esperti direttori d’orchestra e alle molte mani preziose, hanno potuto sperimentare come la musica unisca le persone oltre i confini nazionali e linguistici.

Direttori d’orchestra

Anche quest’anno i giovani talenti musicali saranno affiancati da un trio di rinomati direttori/direttrici d’orchestra: sotto la direzione artistica di Franco Puliafito, originario del Trentino e già più volte direttore dell’Orchestra Giovanile di fiati dell’Euregio, quest’anno per la prima volta Gaby Campidell, originaria dell’Alto Adige, e Lukas Hofmann, originario del Tirolo, selezioneranno il programma musicale e faranno in modo che 60 giovani musicisti/e molto diversi tra diano vita a un’orchestra armoniosa.

Iscrizioni e quota di partecipazione

Iscrizioni entro il 15 aprile tramite l’Associazione tirolese di musica per fiati nella sezione orchestra-fiati sul sito web dell’Euregio.

La quota di partecipazione alla settimana di prove dell’Orchestra giovanile di fiati dell’Euregio è di 150 euro e comprende vitto, alloggio, spartiti e viaggio da e per Innsbruck, Bolzano e Trento.