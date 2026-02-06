PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «NOMINATI I RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO DELL’UNIVERSITÀ: QUATTRO NUOVI COMPONENTI PER LO SVILUPPO ACCADEMICO»

11.30 - venerdì 6 febbraio 2026

BOLZANO (USP). Negli ultimi anni la Libera Università di Bolzano è diventata un partner importante della Provincia in materia di formazione e ricerca. In base allo statuto della Libera Università di Bolzano, la Provincia autonoma di Bolzano nomina quattro (su un totale di sette) membri del Consiglio dell’Università. Questi devono provenire dai settori della scienza, della cultura, della tecnica, dell’economia, della sanità e dei servizi sociali o dalla vita pubblica. Di questi, almeno un membro deve appartenere al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e uno al gruppo linguistico ladino.

Su proposta dell’assessore Philipp Achammer, il 6 febbraio la Giunta provinciale ha nominato i membri del Consiglio per i prossimi quattro anni. Si tratta della pedagogista Irene Cennamo, del giurista Karl Zeller, dell’imprenditore Federico Giudiceandrea e di André Comploi, direttore del Dipartimento Istruzione e Cultura ladina. Comploi è stato confermato nella sua carica, mentre gli altri membri sono nuovi nel Consiglio. Del Consiglio dell’Università fanno parte anche la rappresentante degli studenti Elisa Bortolotti e Giovanni Mastrobuoni in qualità di rappresentante del Senato accademico. Il membro di diritto è il rettore Alex Weissensteiner, mentre il direttore Günther Mathà e il presidente onorario Luis Durnwalder possono partecipare alle riunioni con voto consultivo.

In qualità di organo direttivo supremo, il Consiglio dell’Università definisce lo sviluppo e l’orientamento dell’istituzione, approva ad esempio i piani pluriennali per la didattica e la ricerca, il bilancio preventivo e (con il coinvolgimento del Senato) l’istituzione e l’attivazione di corsi di studio e programmi di formazione continua. Anche la nomina dei docenti, del rettore e dei prorettori rientra nella competenza del Consiglio dell’Università.