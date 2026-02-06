LEGA * CAMERA: «LEGA, NEL WEEK END GAZEBO IN TUTTO IL PIEMONTE PER LA PETIZIONE ‘IO STO COL POLIZIOTTO’, IN PIAZZA ANCHE CAPOGRUPPO MOLINARI»

11.30 - venerdì 6 febbraio 2026

Lega, nel week end gazebo in tutto il Piemonte per la petizione ‘Io sto col poliziotto’, in piazza anche capogruppo Molinari

Roma, 6 feb.- Questo e il prossimo week end, in tutto il Piemonte e in tutta Italia, i gazebo della Lega raccoglieranno le firme della petizione ‘Io sto col poliziotto’ per esprimere solidarietà e vicinanza alle forze dell’ordine, dopo il recente caso dell’agente di Polizia indagato perché, durante un controllo antidroga nella periferia di Milano, ha ucciso un nordafricano irregolare e con diversi precedenti che si era avvicinato puntando una pistola – poi risultata a salve – contro gli agenti.

Il capogruppo della Lega alla Camera, e segretario della Lega in Piemonte, on. Riccardo Molinari, sarà presente al gazebo di Torino in Piazza San Carlo sabato 7 alle ore 11, e con lui ci saranno l’on. Elena Maccanti, segretario provinciale della Lega a Torino, l’on. Alessandro Benvenuto, questore della Camera, i consiglieri regionali Fabrizio Ricca e Andrea Cerutti, oltre a tanti amministratori locali.

In Piemonte, e a Torino in particolare, i gazebo della Lega saranno anche l’occasione per rimarcare che la Lega offre pieno sostegno alle forze dell’Ordine, e alla popolazione, dopo la devastazione causata sabato scorso dai manifestanti del corteo a sostegno di Askatasuna degenerato in guerriglia urbana, con molotov, danneggiamenti a auto e negozi, e la brutale aggressione agli agenti di polizia.

“Sarà anche l’occasione per spiegare i contenuti dei 33 articoli del decreto sicurezza – sottolinea una nota della Lega Piemonte -, dal fermo preventivo di 12 ore per soggetti pericolosi alle sanzioni per le manifestazioni non autorizzate, fino a 3 anni di carcere per chi porta lame oltre gli otto centimetri. Oltre all’estensione della tutela legale per tutto il personale delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco”.

La petizione ‘Io sto col poliziotto’ può anche essere sottoscritta on line al seguente link:

https://legaonline.it/iostocolpoliziotto/

Di seguito l’elenco dei Gazebo della Lega in tutto il Piemonte.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

SABATO 07 FEBBRAIO 2026

ACQUI TERME – CORSO ITALIA C/O P.ZZETTA EX-PRETURA 09.30/12.30

ACQUI TERME – CORSO ITALIA C/O P.ZZETTA EX-PRETURA 16.00/19.00

ALESSANDRIA – CORSO ROMA 09.00/12.30

CASALE MONFERRATO – VIA SAFFI 10.00/12.30

CASALE MONFERRATO – VIA SAFFI 16.00/18.30

NOVI LIGURE – VIALE SAFFI 15.00/18.00

TORTONA – P.ZZA MILANO C/O MERCATO 09.00/12.30

TORTONA – VIA EMILIA SUD 16.00/19.00

DOMENICA 08 FEBBRAIO 2026

ACQUI TERME – CORSO ITALIA C/O P.ZZETTA EX-PRETURA 10.00/12.00

ACQUI TERME – CORSO ITALIA C/O P.ZZETTA EX-PRETURA 16.00/19.00

ALESSANDRIA – VIA FAA’ DI BRUNO 88 C/O SEDE LEGA 10.00/12.00

ARQUATA SCRIVIA – VIA ROMA C/O SEDE LEGA 09.30/12.30

CASTELNUOVO SCRIVIA – CORSO ITALIA 10.00/12.00

FUBINE MONFERRATO – P.ZZA ROBOTTI 10.00/12.00

PROVINCIA DI ASTI

VENERDI 06 FEBBRAIO 2026

NIZZA MONFERRATO – P.ZZA GARIBALDI C/O SOTTO PORTICI 09.00/13.00

SABATO 07 FEBBRAIO 2026

ASTI – P.ZZA ALFIERI C/O SOTTO PORTICI LATO COCCHI 09.00/18.00

CANELLI – P.ZZA CAVOUR 09.00/13.00

DOMENICA 15 FEBBRAIO 2026

COSTIGLIOLE D’ASTI – P.ZZA MEDICI 08.00/13.00

PROVINCIA DI BIELLA

SABATO 07 FEBBRAIO 2026

BIELLA – P.ZZA FALCONE C/O AREA MERCATALE 09.30/12.30

BIELLA – P.ZZA VITTORIO VENETO 15.00/17.30

DOMENICA 08 FEBBRAIO 2026

BIELLA – P.ZZA VITTORIO VENETO 09.30/12.30

BIELLA – P.ZZA VITTORIO VENETO 15.00/17.30

PROVINCIA DI CUNEO

SABATO 07 FEBBRAIO 2026

ALBA – P.ZZA CAGNASSO 09.30/13.00

BRA – VIA CAVOUR 15.00/18.30

BUSCA – P.ZZA SAVOIA 09.30/13.00

CUNEO – CORSO NIZZA 30, 15.00/17.30

FOSSANO – VIALE ALPI 09.30/13.00

SALUZZO – P.ZZA CAVOUR 09.30/13.00

SAVIGLIANO – P.ZZA SANTAROSA 09.30/13.00

DOMENICA 08 FEBBRAIO 2026

CEVA – VIA MARENCO 09.30/13.00

CORTEMILIA – P.ZZA SAVONA 09.30/13.00

SABATO 14 FEBBRAIO 2026

BARGE – P.ZZA GARIBALDI 09.30/13.00

BORGO SAN DALMAZZO – P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 09.30/13.00

FOSSANO – VIALE ALPI 09.30/13.00

MONDOVI’ – CORSO STATUTO 09.30/13.00

CANAVESE E VALLI DI LANZO

SABATO 07 FEBBRAIO 2026

CASTELLAMONTE – VIA EDUC 33 C/O SEDE LEGA 09.30/12.30

CHIVASSO – AREA MERCATALE C/O PALAZZO EINAUDI 09.00/12.30

CIRIE’ – VIA VITTORIO EMANUELE II, 88 C/O CAFFE’ GRANDE 15.00/19.00

IVREA – CORSO BOTTA ANG. VIA PALESTRO 09.30/13.00

IVREA – VIA AOSTA 6 C/O SEDE LEGA 14.00/18.00

LEINI – P.ZZA I MAGGIO C/O AREA MERCATALE 09.00/13.00

VOLPIANO – VIA PINETTI 26 C/O SEDE LEGA 10.00/13.00

DOMENICA 08 FEBBRAIO 2026

CASTELLAMONTE – VIA EDUC 33 C/O SEDE LEGA 10.00/12.30

CUORGNE’ – P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ C/O BAR UMBERTO 09.00/12.00

VOLPIANO – VIA PINETTI 26 C/O SEDE LEGA 10.00/13.00

SABATO 14 FEBBRAIO 2026

CASTELLAMONTE – VIA EDUC 33 C/O SEDE LEGA 10.00/12.30

LOCANA – VIA ROMA 09.00/12.30

PROVINCIA DI NOVARA

SABATO 07 FEBBRAIO 2026

ARONA – CORSO REPUBBLICA C/O FRONTE UNICREDIT 10.00/12.00

GALLIATE – VIA MARTIRI 36 C/O SEDE LEGA 09.30/11.00

NOVARA – VIALE DANTE C/O MERCATO COPERTO 09.30/12.00

PROVINCIA DI TORINO

VENERDI 06 FEBBRAIO 2026

SETTIMO T.SE – P.ZZA VITTORIO VENETO 3 C/O SALA CONSILIARE 21/23.00

SABATO 07 FEBBRAIO 2026

GRUGLIASCO – VIA LEONARDO DA VINCI 20, 20.00/22.30

POIRINO – P.ZZA ITALIA C/O FONTANA DELLA GIOVINEZZA 09.30/12.30

RIVOLI – P.ZZA F.LLI CERVI 2, 09.00/12.00

TORINO – P.ZZA DELLA VITTORIA C/O ANG. VIA VILLAR 09.30/12.00

TORINO – VIA PORPORA C/O AREA MERCATALE 09.30/12.00

TORINO – P.ZZA SAN CARLO 09.30/12.00

VENARIA REALE – P.ZZA DE GASPERI C/O MERCATO 09.00/13.00

DOMENICA 08 FEBBRAIO 2026

CAVOUR – P.ZZA SFORZINI 09.30/12.00

SETTIMO T.SE – VIA ITALIA C/O ANG. P.ZZA CHIESA S. PIETRO 09.30/12.30

TORINO – P.ZZA SAN CARLO 15.00/18.00

PROVINCIA DEL VCO

SABATO 14 FEBBRAIO 2026

VERBANIA – PIAZZA RANZONI 09.00/12.00

VERBANIA – PIAZZA RANZONI 13.00/17.00

PROVINCIA DI VERCELLI

SABATO 14 FEBBRAIO 2026

BORGOSESIA – VIA XX SETTEMBRE 15.00/19.00

VERCELLI – CORSO LIBERTA’ ANG. VIA VITTORIO VENETO 15/00/19.00