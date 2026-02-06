PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO CERCA 33 NUOVI PROFESSIONISTI UNDER 30»

13.30 - venerdì 6 febbraio 2026

Il Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco cerca nuovi rinforzi. I posti per la sede di Bolzano verranno occupati attraverso un corso-concorso. Per candidarsi c’è tempo fino al 6 marzo 2026.

I partecipanti al concorso dovranno sostenere una preselezione per esami, che consisterà in una prova pratica e di preparazione atletica. Dopo il superamento della selezione, fino a 33 aspiranti verranno ammessi al corso di formazione pratico-teorica. Viene considerata sede di servizio ogni località dove per i partecipanti al corso è previsto lo svolgimento di lezioni o prove o simili del corso di formazione.

Prerequisiti

Possono candidarsi al concorso persone di maggiore età con Diploma di scuola media inferiore nonché diploma di fine apprendistato (attestato di qualifica professionale) in uno dei mestieri elencati nel bando, che abbiano meno di 30 anni compiuti e che non siano nate né prima del 03 marzo 1996 né dopo il 03 marzo 2008. È richiesto il patentino di bilinguismo del livello B1 secondo il quadro di riferimento europeo (ex C) e per i ladini il corrispettivo esame di ladino e la patente B. I candidati e le candidate devono possedere inoltre esclusivamente la cittadinanza italiana e l’idoneità psico-fisica.

Chi non dispone di un diploma di fine apprendistato può candidarsi per il concorso, se possiede uno dei seguenti prerequisiti: un’esperienza professionale specifica almeno triennale in una delle professioni sopraelencate, un’esperienza professionale di tre anni come assistente bagnanti, come allenatrice o allenatore di nuoto del livello II o come autista presso un Corpo Volontario con la patente della categoria CE.

Iscrizione fino al 6 marzo

Per l’iscrizione al concorso, fino all’11 novembre 2026 è possibile informarsi online o sulla Homepage dell’Ufficio Assunzioni Personale della Provincia (sezione ‘concorsi’), da cui è possibile anche scaricare alcuni allegati.

In base ad una selezione sarà stilata una graduatoria. I primi 8 classificati o classificate verranno ammessi al corso-concorso di formazione teorico-pratico almeno semestrale e, nel rispetto dei risultati conseguiti con la preselezione, sarà possibile attingere altre/i 25 candidate e candidati.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale della Provincia autonoma di Bolzano nella sezione “concorsi”: personale.provincia.bz.it o presso l’Ufficio Assunzioni Personale della Provincia: telefonicamente al numero 0471 411563 o via mail a William.Pedrazza@provincia.bz.it.

Informazioni sui Vigili del Fuoco sono disponibili sul sito web provinciale del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco o al numero telefonico 0471 415724.