PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «CADUTA MASSI: CHIUSE LA SP 149 E LA FERROVIA IN VAL PUSTERIA»

15.10 - giovedì 5 febbraio 2026

Nel primo pomeriggio di giovedì 5 febbraio, dei grossi massi sono caduti sulla strada provinciale SP 149, tra Rio Pusteria e la frazione di Maranza. La strada provinciale è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza e lo stesso è stato disposto per la ferrovia della Val Pusteria, tra Fortezza e Vandoies.

Il Servizio strade della Provincia è sul posto insieme ai geologi per esaminare la situazione. Si sta attualmente valutando il pendio nel punto della frana e sono in corso di organizzazione le misure di sicurezza necessarie. “La riapertura di entrambe le infrastrutture potrà avvenire solo quando sarà garantita la sicurezza”, spiega l’assessore provinciale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Daniel Alfreider.

Nel frattempo, in Val Pusteria è stato istituito un servizio di autobus sostitutivo.