PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «ACCIAIERIE: INCONTRO TRA VERTICI ISTITUZIONALI PER GARANTIRE CONTINUITÀ PRODUTTIVA E OCCUPAZIONALE»

13.50 - sabato 7 febbraio 2026

BOLZANO (USP). Fiducia in una soluzione che possa garantire nei tempi più stretti possibili l’interesse pubblico alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale e la continuità occupazionale. È questa la convinzione con la quale il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, l’assessore provinciale allo Sviluppo economico, Marco Galateo, e il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, si sono dati appuntamento a presto, dopo l’incontro avuto nella mattinata del 7 febbraio, a Palazzo Widmann.

Il presidente Kompatscher e l’assessore Galateo hanno incontrato il ministro Urso dopo che quest’ultimo aveva avuto un colloquio con i rappresentanti dell’azienda e delle organizzazioni sindacali al Commissariato del Governo. Il ministro per le Imprese e il Made in Italy ha ribadito, anche nell’incontro con i due rappresentanti della Giunta provinciale, che la produzione di acciaio del sito di Bolzano è di interesse strategico e il desiderio del Governo di giungere, nel più breve tempo possibile, a una soluzione che garantisca la continuità produttiva e occupazionale e consenta gli investimenti necessari a rendere lo stabilimento più competitivo e sostenibile, anche sul piano ambientale e della sicurezza dei lavoratori.

Kompatscher e Galateo, dal canto loro, hanno sottolineato che l’obiettivo della Provincia è garantire la continuità della produzione e dell’occupazione e quindi la sicurezza per i lavoratori. Dopo che la gara è andata deserta, ora verranno valutate tutte le diverse possibilità per l’assegnazione del sito. Ci sono già stati incontri con i proprietari dell’azienda e ce ne saranno altri.

Al termine del colloquio, al quale hanno preso parte anche il segretario generale della Provincia, Eros Magnago, e il capo della Segreteria tecnica del ministro, Mattia Losego, le parti si sono dette fiduciose di poter trovare una soluzione che garantisca l’interesse pubblico e la continuità occupazionale.