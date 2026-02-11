Popular tags:
M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «UCRAINA, PERANTONI (M5S): GOVERNO HA MESSO FIDUCIA PER PAURA»

 Scritto da
14.23 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Il Governo ha posto la questione di fiducia sull’ennesimo decreto Ucraina perché ha avuto paura di affrontare dialetticamente la propria maggioranza, ha avuto paura del rischio di vedere approvati emendamenti che avrebbero messo in discussione il cuore del provvedimento stesso, nonostante la marcia indietro della Lega.

Un provvedimento che si è tentato di camuffare con il velo dell’ipocrisia eliminando dal titolo la parola ‘militari’ ma lasciandone inalterata la sostanza: un maldestro e goffo tentativo per fornire a Salvini argomenti di pura propaganda, come di consueto, dei quali evidentemente si accontenta per giustificare la sua assoluta mancanza del coraggio di andare fino in fondo.

Lo ha dichiarato in aula il deputato M5S Mario Perantoni in dichiarazione di voto contrario sulla fiducia posta dal governo sul decreto Ucraina.

