M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «REPORT, MAIORINO (M5S): STOP AFFARISMO CDX A FIUMICINO, PRESENTERÒ INTERROGAZIONE»

14.20 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Il quadro che sta emergendo dall’inchiesta di Report che coinvolge l’amministrazione di Fiumicino è sempre più inquietante. Dopo i casi che riguardano il porto e l’ampliamento dell’aeroporto, adesso emerge il caso dell’affidamento delle luminarie, che sembrerebbe essere avvenuto aggirando le norme sugli affidamenti diretti con escamotage amministrativi e contabili.

Parliamo di luminarie, ma le ombre sui rapporti foschi dell’amministrazione di Fiumicino sono sempre più scure. È una situazione che sta gettando discredito sull’intera città e che richiede risposte immediate, non il solito scaricabarile.

Mario Baccini non può continuare a far finta di nulla. Non può nascondersi dietro frasi di circostanza mentre l’immagine dell’ente crolla e i cittadini assistono a un quadro inquietante che mina dalle fondamenta la fiducia nelle istituzioni locali.

Per questo presenterò un’interrogazione parlamentare per chiedere chiarezza su quanto sta accadendo. Vogliamo sapere cosa è stato fatto, quali controlli sono mancati, come sia stato possibile arrivare a una situazione del genere.

Pretendiamo trasparenza, spiegazioni, assunzione di responsabilità. Fiumicino non può essere lasciata in balia dell’affarismo e delle ombre targate centro-destra”.

Così la senatrice M5S Alessandra Maiorino.