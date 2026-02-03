M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «RAI, QUARTINI (M5S): BLOCCO VIGILANZA MORTIFICA PARLAMENTO»

20.40 - martedì 3 febbraio 2026

Da più di un anno il blocco della Vigilanza Rai da parte della maggioranza sta mortificando il Parlamento. È una situazione non più tollerabile.

Anche il Presidente della Repubblica lo ha detto chiaramente nei mesi scorsi che è una situazione desolante, ma non si è mosso nulla.

Le funzioni di controllo e di indirizzo parlamentare sul servizio pubblico sono paralizzate, e questo avviene anche rispetto al prossimo referendum costituzionale.

È una mortificazione che riguarda certamente non il Movimento 5 Stelle ma l’intero Parlamento e dunque la nostra democrazia.

Così il deputato M5S Andrea Quartini intervenendo in aula.