M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «PIETRANGELI, ALOISIO (M5S): ADDIO A ICONA TENNIS LEGGENDA SPORT ITALIANO»

17.40 - lunedì 1 dicembre 2025

La senatrice M5S Vincenza Aloisio ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Nicola Pietrangeli con una dichiarazione che ricorda i grandi successi dell’atleta italiano.

“Lo sport italiano piange la scomparsa di Nicola Pietrangeli, uno dei più grandi atleti della nostra storia, che ha dedicato la sua vita a scrivere pagine memorabili della nostra storia sportiva.

La vittoria da capitano della storica Coppa Davis nel 1976 e i suoi trionfi al Roland Garros nel 1959 e 1960, lo hanno consacrato come il primo italiano a conquistare uno Slam, aprendo la strada a generazioni future di tennisti.

Pietrangeli è rimasto un esempio vivente di come la perseveranza e la dedizione possano portare a successi straordinari, ispirando innumerevoli atleti a seguire le sue orme.

La sua carriera, costellata di successi, tra cui la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo e il riconoscimento nella Hall of Fame del tennis, attestano non solo il suo talento, ma anche il suo spirito combattivo.

Rimarrà per sempre nel cuore degli italiani e nella memoria del tennis mondiale, un’eredità che continuerà a ispirare.

In un giorno così triste, il mio pensiero va alla famiglia e agli affetti di Nicola.

La sua leggenda vive, e il suo esempio rimarrà eterno”.