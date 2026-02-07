M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «MILANO-CORTINA: IARIA (M5S), TORINO HA EVITATO I DEBITI, NON PERSO UN’OCCASIONE (1)»

18.20 - sabato 7 febbraio 2026

“Alle dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia in Piemonte rispondiamo con i fatti, non con la nostalgia. Non aver accettato una candidatura olimpica ‘a tre’, con forse 2 gare minori sul territorio torinese e con l’unica certezza di doverci accollare i debiti, è stata una scelta lungimirante. Oggi i conti di Milano Cortina parlano chiaro e confermano ciò che avevamo detto allora.

Avremmo voluto vedere la stessa solerzia, lo stesso afflato e lo stesso impegno politico del centrodestra piemontese, nel difendere la candidatura olimpica di Torino, un progetto serio, sostenibile e credibile che avrebbe consentito di ospitare i Giochi con almeno cinque miliardi di euro in meno di spesa pubblica.

C’è poi un dato che viene sistematicamente rimosso dal racconto di chi oggi parla di occasioni perse. Ogni volta che FdI e il centrodestra celebrano le ATP Finals dovrebbero ricordare che quell’evento è arrivato a Torino grazie a una scelta politica precisa della sindaca Chiara Appendino e della sua giunta. Senza quella decisione oggi Torino non avrebbe uno degli eventi sportivi internazionali più riusciti d’Europa.

Le ATP Finals hanno portato benefici economici, turistici e occupazionali concreti. Hanno rafforzato l’immagine internazionale della città. Hanno dimostrato che si possono attrarre grandi eventi senza lasciare macerie finanziarie alle generazioni future. Questa è la differenza tra propaganda e amministrazione responsabile”.

Così in una nota il deputato M5S Antonino Iaria.