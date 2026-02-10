Popular tags:
M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «MALTEMPO, LOREFICE (M5S): STOP BOLLETTE OK, MA A NISCEMI SERVONO MISURE DEDICATE»

11.40 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
La sospensione delle bollette decisa da Arera è una misura giusta e doverosa, ma non può creare confusione su Niscemi. Qui c’è una crisi strutturale mal gestita da decenni di governi regionali di centrodestra, che precede il ciclone Harry, che è stato solo il trigger finale.

Non si può applicare lo stesso schema a emergenze diverse. Una cosa è l’intervento generalizzato per Sicilia, Sardegna e Calabria colpite dal maltempo, altra cosa è Niscemi, che richiede misure e investimenti dedicati.

Mischiare tutto significa prendere tempo e prendere in giro i cittadini.

Lo afferma in una nota il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

