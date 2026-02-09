Popular tags:
OPINIONMIX

M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «MALTEMPO: LOREFICE (M5S), ‘PRIMA PUCCI, POI SUD CHE FRANA: LE PRIORITÀ DEL GOVERNO’»

12.40 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“La scala delle priorità del Governo è sempre più sbilanciata. Meloni si è espressa sul ciclone Harry e su Niscemi solo a distanza di giorni dal picco dell’emergenza, quando i territori del Sud erano già in ginocchio. Al contrario, rispetto all’affare Pucci, la Premier è intervenuta immediatamente, scegliendo di prendere posizione su una vicenda del tutto marginale se non pulviscolare non solo rispetto alla situazione emergenziale in cui versano Sicilia, Sardegna e Calabria, ma rispetto a tutti gli altri veri problemi del nostro Paese. Le priorità di un Esecutivo si misurano anche nelle crisi e nella capacità di reagire con tempestività e in questo caso parlano da sole: prima Pucci, poi Niscemi”.

Così in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

