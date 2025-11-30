SAT ROVERETO (TN) * GHIACCIAI DEL TRENTINO: «ECOSISTEMI DI ALTA QUOTA TRA STORIA E RICERCA, IL 3/11 ORE 20.30»

07.07 - domenica 30 novembre 2025

Ghiacciai del Trentino. Ecosistemi di alta quota tra storia e ricerca. I Ghiacciai del Trentino presentazione del libro in sede SAT Rovereto, corso Rosmini 53, il 3 dicembre ore 20.30 con la presenza di Cristian Ferrari, Presidente SAT e glaciologo.

Il libro esplora il mondo del ghiaccio e dei ghiacciai in Trentino considerandoli come ampi ecosistemi di alta quota e analizzando la loro evoluzione nel tempo. Utilizzando come filo conduttore i ghiacciai e le loro forme più nascoste, anche celate nel sottosuolo, l’opera racconta la storia di questi ambienti unici e fragili, seguendo l’evoluzione nel tempo della loro morfologia e di quella delle zone circostanti.

La narrazione scientifica, arricchita da mappe storiche, da rilievi cartografici recenti e da pregevoli confronti fotografici, si intreccia con il racconto delle prime esplorazioni alpinistiche e con storie di uomini e donne che sui ghiacciai hanno vissuto e combattuto. Il testo pone l’attenzione sulle dinamiche di questi ecosistemi e su come la loro fragilità porti a interrogarsi sulle implicazioni ecologiche legate agli effetti dei cambiamenti climatici, con la formazione di nuovi ambienti e la perdita di biodiversità.

Un viaggio che, attraverso le mutazioni della natura, invita a riflettere sulla relazione tra il nostro futuro e il destino delle montagne. Volume curato da Cristian Ferrari, ingegnere ambientale e presidente della SAT, e da Alberto Carton, professore ordinario di geografia fisica e geomorfologia e in collaborazione della Commissione Glaciologica.