M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «LEGA, NAVE (M5S): DA MAGGIORANZA GIORNATA DI BUGIE E MISTIFICAZIONI SU DE RAHO»

“La maggioranza oggi ha trascorso la sua domenica a cavalcare nuove bugie diffuse da Libero contro Federico Cafiero De Raho, nonostante già da mesi sia tutto ampiamente approfondito e chiarito e le sciocchezze scritte oggi siano state già smentite.

Nella foga di mistificare si mescolano indagini diverse, come quella che coinvolge Pasquale Striano e quella che ha riguardato Armando Siri, in entrambi i casi gettando fango sul procuratore Antimafia dell’epoca Cafiero De Raho che nulla c’entra con le due vicende.

Da anni il centrodestra ha sequestrato la commissione Antimafia solo per fare lotta politica ricorrendo a calunnie e manipolazioni per screditare due avversari politici di cui evidentemente hanno timore, due baluardi dell’antimafia, per decenni in prima linea contro il malaffare.

Un organo così importante che dovrebbe lavorare senza sosta per aiutare lo Stato a cercare verità ancora sconosciute e conoscere le mafie del terzo millennio, è ridotta a strumento di propaganda, bugie e mistificazioni di una parte politica”.

Così il senatore M5S Luigi Nave, capogruppo in commissione Antimafia.