M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «CARTA GEOLOGICA, LOREFICE (M5S): NISCEMI VECCHIA DI UN SECOLO, FATTO GRAVISSIMO»

21.00 - domenica 1 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
“Scoprire che nel 2026 l’aggiornamento della carta geologica della Sicilia è ancora incompleta e che proprio l’area di Niscemi non è tra quelle in aggiornamento è un fatto gravissimo. La conoscenza del territorio è la base della prevenzione: senza cartografia aggiornata si pianifica al buio. I segnali di pericolosità c’erano, non è fatalità ma un deficit di programmazione.

È inquietante sentire Meloni parlare di necessità di ricognizioni scientifiche e puntuali sulle risorse mentre intere aree, proprio quelle che hanno bisogno di investimenti, sono fuori dalle mappe ufficiali. Il Governo finanzi subito il completamento della carta geologica e non illuda cittadini che hanno perso tutto”.

Lo ha affermato in una nota il senatore Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

