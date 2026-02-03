M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «BOLLETTE, CAPPELLETTI (M5S): VULNERABILI ABBANDONATI A RINCARI, MELONI E FRATIN COLPEVOLI DI IMMOBILISMO»

20.00 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

I rincari di gennaio del +10,5% in bolletta del gas per i vulnerabili hanno un solo colpevole: il governo Meloni. È quanto denuncia Enrico Cappelletti, deputato M5S in commissione Attività produttive, commentando i dati Arera diffusi oggi.

“Chissà se negli uffici di palazzo Chigi o del ministero dell’Ambiente stanno commentando questi dati”, si chiede il parlamentare pentastellato. “Se così fosse farebbero bene a chiedere scusa del vergognoso immobilismo a cui stanno condannando il nostro Paese”.

Cappelletti punta il dito contro l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, invitandolo a “spiegare alle famiglie colpite dai rincari perché da quando le destre sono al governo usare il riscaldamento dentro la propria abitazione o cucinare un pasto caldo sta diventando un privilegio”.

Il deputato del Movimento 5 Stelle conclude la sua dichiarazione con una richiesta di chiarimenti: “Se riescono, ci dicano anche del tanto atteso decreto Energia di cui ancora non c’è traccia”.