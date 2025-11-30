M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «BANCHE, PELLEGRINI (M5S): CALTAGIRONE-LOVAGLIO COME FAZIO-FIORANI»

19.20 - domenica 30 novembre 2025

“Ascoltare l’Ad di Mps, Luigi Lovagalio, che al telefono si complimenta con Francesco Gaetano Caltagirone per la scalata di Mps a Mediobanca, genuflettendosi e dicendo ‘no no il vero ingegnere è stato lei, io ho solo eseguito l’incarico’, ricorda i dialoghi del 2005 tra l’allora Governatore Antonio Fazio e il banchiere Gianpiero Fiorani, all’epoca punta di diamante della finanza leghista.

Di fronte a un Fazio che dava il via libera alla scalata della Banca popolare italiana ad Antonveneta, Fiorani esclamava ‘Tonino io sono commosso, ti darei un bacio sulla fronte’.

Sono passati 20 anni e, come nulla fosse successo, il Governo Meloni ha totalmente riproposto l’agghiacciante canovaccio dei furbetti del quartierino, mettendo le mani in pasta in un risiko bancario in cui una banca ancora partecipata dal Mef, e salvata con i soldi degli italiani, è stata messa disposizione dei gruppi Caltagirone e Delfin (famiglia Del Vecchio) per scalare Mediobanca e arrivare a comandare in Generali.

Il tutto mentre si sottopone al Paese una Manovra nulla, nata morta, direttamente da buttare nel secchio e in cui si fa finta di dare fastidio alle banche con una tassa farlocca”.

Lo comunica in una nota Marco Pellegrini (M5S), componente della Commissione difesa della Camera e del Copasir.