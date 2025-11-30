LEGA * SENATO: «DOSSIERAGGIO, STEFANI (LEGA): SITUAZIONE EMERSA CON LIBERO INQUIETANTE, SERVE CHIAREZZA »

18.00 - domenica 30 novembre 2025

Roma, 30 nov. – “Grazie a Libero finalmente emerge una situazione a dir poco inquietante, dove le istituzioni vengono messe in pericolo da chi invece dovrebbe tutelarle. Chiediamo venga fatta chiarezza il prima possibile su questa storia che ci racconta di un’ossessione nei confronti della Lega e di alcuni suoi componenti, ossessione che ha portato ad un dossieraggio con il solo fine di screditare l’avversario politico e metterlo in difficoltà, sia sul piano personale che su quello giuridico. Un fatto gravissimo non degno della nostra democrazia”.

Così in una nota la senatrice della Lega Erika Stefani.