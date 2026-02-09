LEGA * SENATO: «ASSALTO PORTAVALORI, MARTI (LEGA): BENE IL FERMO DEI PRESUNTI RESPONSABILI, MA NON ABBASSARE LA GUARDIA»

13.01 - lunedì 9 febbraio 2026

Assalto portavalori, Marti (Lega): Bene il fermo dei presunti responsabili, ma non abbassare la guardia

Roma, 9 feb. – “Il fermo da parte delle forze dell’ordine, alle quali va il nostro ringraziamento, dei presunti responsabili dell’assalto a un portavalori avvenuto lungo la superstrada Brindisi-Lecce è sicuramente una buona notizia, che però non può e non deve far abbassare la guardia e l’attenzione sul tema sicurezza in Puglia. Il Ministero dell’Interno ha già dimostrato grande attenzione al territorio, con recenti rinforzi di personale e potenziamento dei controlli, e come Lega non abbiamo mai smesso di fare da tramite con il Viminale, attraverso anche il sottosegretario Molteni e lo stesso ministro Piantedosi, al fine di ottimizzare l’impiego delle forze dell’ordine per una risposta quanto mai ferma ed efficace contro le bande organizzate, così come tra l’altro sta accadendo in queste ore. In un momento così delicato è necessaria determinazione e collaborazione istituzionale per affermare la presenza dello Stato sul territorio e individuare soluzioni concrete che tutelino imprese, trasporti e sicurezza di tutti”.

Così il senatore Roberto Marti, segretario regionale della Lega in Puglia.

