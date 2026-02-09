LEGA * CAMERA: «UCRAINA, CECCHETTI (LEGA): NOSTRA LINEA CHIARA, SI LAVORI PER LA PACE DANDO PRIORITÀ A AIUTI CIVILI»

16.00 - lunedì 9 febbraio 2026

Ucraina, Cecchetti (Lega): nostra linea chiara, si lavori per la pace dando priorità a aiuti civili

Roma, 9 feb. – “La Lega ha da sempre a cuore la pace in Ucraina, e lavora costantemente affinché ci si arrivi quanto prima. La nostra linea è e rimane sempre la stessa: appoggiare con misure concrete l’Ucraina, con la speranza che queste agevolino ed accelerino il raggiungimento della pace. La priorità però deve essere quella di difendere una popolazione stremata: è per questo che la Lega ha chiesto e ottenuto che venisse data priorità agli aiuti umanitari e rafforzata la difesa civile dell’Ucraina, non alle armi atte a offendere. E spiace che qualcuno, invece di dare merito alla Lega di questo impegno, scelga la stradina del vuoto attacco politico. Vogliamo infine cogliere anche l’occasione per ringraziare il presidente Trump del suo costante impegno nella ricerca della pace, cui auguriamo il massimo successo”.

Così il deputato della Lega e componente della commissione Difesa e componente dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, Fabrizio Cecchetti, intervenendo in Aula.