DEGASPERI (CONSIGLIO PAT-ONDA) * INTERVENTO IN AULA: «OSPEDALE CAVALESE, LA GIUNTA FUGATTI HA SPOSTATO AD UN FUTURO INDEFINITO I SOLDI STANZIATI PER LA RISTRUTTURAZIONE» (VIDEO)

07.43 - giovedì 21 agosto 2025

La pantomima del povero ospedale di Cavalese.
Tradendo le promesse fatte ai cittadini e agli elettori della Val di Fiemme, la Giunta Fugatti ha spostato i soldi che erano stati stanziati per la ristrutturazione dell’ospedale di Cavalese ad un futuro indefinito.
Una presa in giro che chiama in causa scelte politiche ben precise.
Altro che ospedale pronto per le Olimpiadi 2026.

 

 

Filippo Degasperi

Consiglio Provincia Autonoma Trento (Gruppo Onda)

