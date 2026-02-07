LEGA * CAMERA: «TRENI: CARLONI (LEGA), PESARO VITTIMA DI ATTACCO MIRATO DA ANARCHICI. ATTO CHE RICORDA TERRORISMO»

18.30 - sabato 7 febbraio 2026

Treni: Carloni (Lega), Pesaro vittima di attacco mirato da anarchici. Atto che ricorda terrorismo

Roma, 7 feb. – “Oggi Pesaro si è svegliata nel caos: alle 5:20 del mattino un incendio doloso è scoppiato in un pozzetto pieno di cavi elettrici proprio vicino alla stazione, sulla linea Adriatica. Non un guasto, non un corto circuito casuale: i pompieri, la Polizia e la Scientifica lo dicono chiaro – è stato appiccato di proposito. Risultato? Treni fermi o stravolti per ore, pendolari marchigiani bloccati al freddo, lavoratori che perdono giornate intere. Nella stessa mattinata sulla Bologna-Padova, ordigno rudimentale su uno scambio e cavi troncati sull’Alta Velocità. Tre attentati coordinati in poche ore. Non sono episodi isolati, è un attacco mirato alla rete ferroviaria italiana, con le Marche colpite nel cuore. Mentre crescono gli indizi di una matrice anarchica e proprio con le Olimpiadi di Milano-Cortina in corso, una cosa è chiara: siamo di fronte ad atti che ricordano il terrorismo. E il sospetto che di mira ci sia l’operato del ministro Salvini ha delle fondamenta sempre più solide”.

Così il deputato marchigiano della Lega Mirco Carloni.

