LEGA * CAMERA: «TRENI: CANDIANI (LEGA), SABOTAGGIO ALLE FERROVIE COSA DICE ORA GRUBER?»

17.00 - sabato 7 febbraio 2026

Treni: Candiani (Lega), sabotaggio alle ferrovie cosa dice ora Gruber?

Roma, 7 feb. – “Da un lato esprimo grande preoccupazione per gli atti di sabotaggio alla rete ferroviaria italiana compiuti da criminali che per alimentare discredito nei confronti di Matteo Salvini e del governo nonesitano a creare condizioni di gravissimo pericolo.

Dall’altro lato riservo una riflessione alla banale superficialità di certi commentatori dei salotti televisivi di sinistra, a partire dalla signora Gruber, sempre pronti a ironizzare e dileggiare l’impegno del ministro dei Trasporti Salvini. Come la mettiamo ora che emergono, di nuovo, gravi sabotaggi proprio alla rete ferroviaria, con il conseguente caos di ritardi? É ancora tempo di ironizzare su Salvini o è forse ora di una seria riflessione sulla pericolosità di certi ambienti dei centri sociali antagonisti o sull’odio rancoroso di certi intellettuali di sinistra pronti a giustificare anche un criminale che prende a martellate un poliziotto?

Come la mettiamo? É ancora divertente ironizzare su Salvini per i ritardi dei treni, dopo questi nuovi preoccupanti sabotaggi?

Auspico un esame di coscienza serio, senza se e senza ma, perché gli italiani meritano spiegazioni adeguate per queste situazioni e non di essere presi in giro”.

Così il deputato della Lega Stefano Candiani commentando gli odierni atti di sabotaggio che hanno interessato le linee ferroviarie a Bologna e a Pesaro, causando notevoli ritardi e disagi a migliaia di persone.

