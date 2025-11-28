LEGA * CAMERA: «TRASPORTI, BERGAMINI (LEGA): RICHETTI FUORI TEMPO MASSIMO, FERMATE MANTENUTE»

17.30 - venerdì 28 novembre 2025

Trasporti, Bergamini (Lega): Richetti fuori tempo massimo, fermate mantenute

Roma 28 nov. – “Richetti arriva fuori tempo massimo: il ministro Salvini ha già dato una risposta chiara alle istanze del territorio, intervenendo in prima persona per il mantenimento delle fermate del Frecciarossa 9330, incluse Modena e Reggio Emilia. E così è stato, tanto che il Mit ha dato conferma proprio oggi del risultato raggiunto. Qualcuno a sinistra insegue problemi già risolti, il ministro Salvini lavora e porta risultati concreti rispondendo alle esigenze dei territori. Le fermate sono state mantenute: il resto è polemica di parte che non aggiunge nulla al confronto”.

Lo dichiara il deputato emiliano della Lega Davide Bergamini.