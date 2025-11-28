Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

LEGA * CAMERA: «TRASPORTI, BERGAMINI (LEGA): RICHETTI FUORI TEMPO MASSIMO, FERMATE MANTENUTE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.30 - venerdì 28 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Trasporti, Bergamini (Lega): Richetti fuori tempo massimo, fermate mantenute
Roma 28 nov. – “Richetti arriva fuori tempo massimo: il ministro Salvini ha già dato una risposta chiara alle istanze del territorio, intervenendo in prima persona per il mantenimento delle fermate del Frecciarossa 9330, incluse Modena e Reggio Emilia. E così è stato, tanto che il Mit ha dato conferma proprio oggi del risultato raggiunto. Qualcuno a sinistra insegue problemi già risolti, il ministro Salvini lavora e porta risultati concreti rispondendo alle esigenze dei territori. Le fermate sono state mantenute: il resto è polemica di parte che non aggiunge nulla al confronto”.
Lo dichiara il deputato emiliano della Lega Davide Bergamini.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.