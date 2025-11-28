Popular tags:
LEGA * CAMERA: «TORINO, LEGA: VERGOGNOSA ENNESIMA MANIFESTAZIONE VIOLENTA, SOLIDARIETÀ A LA STAMPA»

18.30 - venerdì 28 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –
///

Torino, Lega: vergognosa ennesima manifestazione violenta, solidarietà a La Stampa

Roma 28 nov. – “Ancora una volta Torino diventa teatro di manifestazioni violente, disordini, danneggiamenti da parte dei soliti facinorosi che, in nome della pace, decidono di vandalizzare la città. Solidarietà a La Stampa, presa d’assalto dai manifestanti che hanno divelto porte, sparso letame, scritto offese sui muri. Tutto questo è indegno di una società civile. Se fosse in essere la proposta della Lega di far pagare una cauzione a chi organizza cortei e manifestazioni, oggi il quotidiano saprebbe anche a chi mandare il conto dei danni subiti”.

Lo dichiarano i deputati della Lega Elena Maccanti, segretario provinciale a Torino, e Alessandro Benvenuto, questore della Camera.

