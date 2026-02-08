LEGA * CAMERA: «REFERENDUM: MATONE (LEGA), SU MODIFICA QUESITO C’È CHI SI DOVEVA ASTENERE»

13.00 - domenica 8 febbraio 2026

Referendum: Matone (Lega), su modifica quesito c’è chi si doveva astenereRoma, 8 feb. – “Del Collegio che ha deciso il cambio del quesito referendario fanno parte un attivo esponente del fronte del No e un ex deputato del Pd che è stato Presidente della Commissione Giustizia. Si sarebbero dovuti astenere entrambi o lasciare definitivamente la toga per fare politica come ho fatto io 4 anni fa”. Così l’ex magistrato Simonetta Matone, deputato della Lega.Ufficio Stampa Lega Camera