Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

LEGA * CAMERA: «LEGA, TOCCALINI: DIFENSORI DI ASKATASUNA A LICEO VISCONTI DI ROMA. PREFERISCONO VIOLENZA VERBALE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
19.00 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

 

Lega, Toccalini: difensori di Askatasuna a liceo Visconti di Roma. Preferiscono violenza verbaleRoma, 4 feb. – “Inaccettabili le violenze verbali di sedicenti studenti al Liceo Visconti di Roma durante un volantinaggio. Non solo continuano a difendere i violenti di Askatasuna, ma si comportano da perfetti fascisti rossi. O la pensi come loro, o non puoi volantinare. Torneremo ancora davanti alla scuola, orgogliosamente, in difesa dei principi della democrazia.”Così in una nota Luca Toccalini, deputato e coordinatore federale della Lega Giovani.Ufficio Stampa Lega Camera

 

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.