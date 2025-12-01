LEGA * CAMERA: «GIUSTIZIA: LEGA, SCARPINATO SI RICORDI DI ESSERE PRIVILEGIATO»

19.30 - lunedì 1 dicembre 2025
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Giustizia: Lega, Scarpinato si ricordi di essere privilegiato Roma, 1 dic. – “Ora Scarpinato si lamenta di una pm, ma si ricordi di essere un privilegiato. Molti cittadini sono nel tritacarne mediatico e giudiziario senza avere né gli strumenti né le conoscenze di un ex magistrato che ora fa il senatore di sinistra. Le sue minacce di querela sembrano tentativi di intimidazione”. Così i deputati della Lega in commissione Giustizia alla Camera.Ufficio Stampa Lega Camera
