LEGA * CAMERA: «DOSSIERAGGIO: CRIPPA (LEGA), DE RAHO MINACCIA QUERELE, CHISSÀ SE SEGUIRANNO ITER DI SIRI»

17.30 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –
///

Dossieraggio: Crippa (Lega), De Raho minaccia querele, chissà se seguiranno iter di Siri

Roma, 30 nov. – “De Raho risponde con rabbia e minaccia querele dopo le imbarazzanti notizie pubblicate da Libero. Armando Siri ha subito una gogna ingiusta per sette anni: chissà se le denunce del grillino si risolveranno più rapidamente”.

Così in una nota il deputato della Lega Andrea Crippa.

