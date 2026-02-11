GUARDIA DI FINANZA * «SEQUESTRATI 6.000 PRODOTTI NON SICURI A TERNI, OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONTRO L’ABUSIVISMO COMMERCIALE»

10.02 - mercoledì 11 febbraio 2026

**Intensificati i controlli per la sicurezza prodotti: sequestrati oltre 6.000 articoli non conformi**

In occasione delle festività di San Valentino e del Carnevale, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni ha disposto l’intensificazione dei controlli volti alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di abusivismo, della contraffazione e del commercio di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Il Gruppo di Terni e la Tenenza di Orvieto hanno proceduto, in diverse località della provincia, al sequestro amministrativo di oltre sei mila prodotti non conformi agli standard europei, tra i quali decorazioni, maschere di carnevale e giocattoli vari, destinati ai consumatori in vista delle imminenti festività.

Le motivazioni del sequestro sono connesse alla mancanza di marcatura CE o dichiarazione di conformità, nonché alla presenza di etichettature non conformi alle norme vigenti o all’assenza delle indicazioni concernenti la composizione di tali prodotti.

I titolari dei negozi controllati sono stati segnalati in via amministrativa alla locale Camera di Commercio per violazione del Codice del Consumo, con l’irrogazione di sanzioni pecuniarie per un importo che va da un minimo di 516,00 ad un massimo di 25.000,00 euro.

Le operazioni poste in essere dalle Fiamme Gialle ternane, confermano il costante impegno del Corpo nell’attività di prevenzione e repressione degli insidiosi fenomeni della contraffazione e del commercio di prodotti non conformi, non sicuri e dannosi per la salute pubblica, con il duplice fine di salvaguardare l’incolumità dei consumatori, spesso bambini, e garantire il rispetto delle regole del mercato, a tutto vantaggio degli operatori economici corretti.