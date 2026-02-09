FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «UCRAINA, BICCHIELLI (FI): “L’EUROPA NON È IN GUERRA, MA NON PUÒ ACCETTARE CHE LA FORZA PREVALGA SUL DIRITTO”»

15.50 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ucraina, Bicchielli (FI): “L’Europa non è in guerra, ma non può accettare che la forza prevalga sul diritto”

“Il decreto in discussione non è un atto tecnico né una semplice proroga amministrativa, ma una scelta eminentemente politica che interroga il ruolo dell’Italia e dell’Europa in un mondo sempre più instabile”.

Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, intervenendo oggi in Aula alla Camera in discussione generale sul decreto-legge Ucraina.

“La guerra di aggressione russa contro l’Ucraina rappresenta una frattura storica e valoriale che attraversa l’idea stessa di Europa, che non è solo un mercato o una moneta, ma una comunità di valori fondata sul primato del diritto, della libertà e dello Stato di diritto. L’Europa non è in guerra e vuole la pace – ha proseguito – ma pace non significa resa, né abbandono di un Paese aggredito. Sostenere l’Ucraina significa metterla nelle condizioni di trattare una pace giusta, fondata sul diritto internazionale e non sulla legge del più forte”.

Bicchielli ha quindi richiamato il significato politico della proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi e materiali, evidenziando la novità della priorità attribuita a strumenti logistici, sanitari, di difesa civile e di protezione contro attacchi aerei, missilistici e cibernetici. “Non si tratta di alimentare una spirale bellica ma di consentire a uno Stato sovrano di difendersi e di sedersi a un tavolo negoziale con dignità”.

“È importante rinnovare i permessi di soggiorno per i cittadini ucraini presenti in Italia e introdurre tutele per i giornalisti freelance impegnati nei teatri di guerra. Sono scelte che parlano della nostra identità costituzionale e democratica: accoglienza, tutela della persona, difesa del diritto all’informazione, ha evidenziato Bicchielli, che ha concluso:

“Se vogliamo un’Europa più forte non dobbiamo renderla più simile alle potenze che si fondano sulla forza, ma più fedele a se stessa. La vera sfida non è solo fermare una guerra, ma non perdere la nostra anima mentre difendiamo le ragioni del diritto, della libertà e della pace”.